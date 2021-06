Coronavirus, 156 nuovi casi in Sicilia. Mille i vaccinati con AstraZeneca oggi

Renato Costa: “I giovani sono impazienti di riappropriarsi delle loro vite”

PALERMO, 7 giugno – Ha preso avvio oggi l’iniziativa riguardante le vaccinazioni con AstraZeneca indirizzate a tutti i siciliani di 18 o più anni. Le adesioni sono state mille in tutta la regione e i cittadini coinvolti hanno ricevuto il siero senza aver effettuato la prenotazione.

Il commissario straordinario provinciale per l’emergenza, Renato Costa, ha sottolineato l’interesse dei più giovani per l’iniziativa: “Stiamo riscontrando una buona affluenza. I giovani sono impazienti di riappropriarsi delle loro vite”

L’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza ha reso noto l’imminente accordo con le farmacie, che assumeranno un ruolo attivo nelle somministrazioni del vaccino e rappresenteranno quindi un ulteriore supporto nella gestione della pandemia. Nelle ultime ventiquattro ore la nostra Isola ha registrato 156 nuovi contagi da Covid-19, emersi da 3.255 tamponi molecolari e 6.504 test rapidi effettuati.

In provincia di Palermo gli screening con esito positivo sono stati 42, con un solo caso in più rispetto al Catanese; a Messina il numero dei nuovi positivi si attesta invece a 24 unità. Si riscontrano 3 vittime e 241 guarigioni, nonché 7.883 persone attualmente affette dalla malattia. Di queste, 435 sono ricoverate in degenza ordinaria (+9) e 43 in terapia intensiva (-1); il numero totale dei vaccinati si attesta a 2.922.717 unità, mentre in tutta la penisola sono stati accertati 1.273 nuovi casi di coronavirus e 65 decessi.