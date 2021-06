Coronavirus, sono 183 i nuovi casi in Sicilia. 5 le vittime

Ad aver ricevuto il vaccino nella nostra Isola sono 3.205.911 persone. Santa Caterina Villermosa nuova zona rossa

PALERMO, 13 giugno – Sono 183 i casi di positività al Covid-19 riscontrati nella nostra regione nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 3.109 tamponi molecolari e 3.688 test rapidi effettuati. Il bollettino segnala 5 decessi e 154 guarigioni, mentre il numero degli attuali positivi si attesta a 6.722 unità.

Di questi, 357 sono ricoverati in degenza ordinaria (-12) e 47 in terapia intensiva (+4). A oggi le dosi di vaccino somministrate complessivamente negli hub preposti sono 3.205.911, mentre in tutta Italia sono stati accertati 1.390 nuovi contagi e 26 decessi.

Una nuova zona rossa, frattanto, in Sicilia. Si tratta del Comune di Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta, dove è avvenuto un considerevole aumento di positivi al Covid. A breve il presidente della Regione Nello Musumeci firmerà l'ordinanza che avrà efficacia da martedì 15 giugno. Le misure restrittive, adottate su richiesta dell’Asp nissena e sentito il sindaco, cesseranno giovedì 24.