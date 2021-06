Via Cannolicchio, volontari in azione questa mattina contro sterpaglie e erbacce

Contestualmente una squadra ha operato ancora sui marciapiedi di via della Repubblica

MONREALE, 14 giugno – Una bella ripulita che serviva da tempo. Dopo tante segnalazioni pervenute, l'azione congiunta dei volontari del territorio ha completato questa mattina l'opera di ripulitura e bonifica della via Cannolicchio.

Si è trattato - come detto - di un'unione di forze e intenti, con i volontari monrealesi di Basta Crederci (guidati da Piero Faraci) che si sono uniti al gruppo di Siamo Monreale di Alessandro Maenza. Insieme a loro anche Francesco Rossello, sempre del gruppo Basta Crederci, il dipendente comunale Salvatore Ganci, l'operaio di Ecolandia Fabio Adimino e Ninni Di Salvo di ''Ville e Giardini''. La via Cannolicchio è stata dunque ripulita ai bordi delle erbacce che nel tempo erano cresciute a dismisura, tanto da causarne in alcuni punti un sensibile restringimento e una difficile percorribilità.

Contestualmente, mentre le due squadre erano impegnate appunto nella via Cannolicchio, un altro gruppo di Basta Crederci - quello palermitano di Giovannoi Terranova - operava ancora nei marciapiedi di Via della Repubblica.