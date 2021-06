Coronavirus, sono 168 i nuovi contagi in Sicilia. Emersi alcuni casi di variante Delta

Si tratta di dieci casi di positività, riguardanti alcuni migranti sbarcati a Lampedusa a maggio

PALERMO, 16 giugno – La variante indiana del virus da SARS-CoV-2, adesso nota come “variante delta”, è giunta da un paio di settimane anche in Sicilia. In tutta la penisola i casi totali accertati si attestano a meno dell’1%, e nella nostra regione questa mutazione del Covid-19 ha colpito 10 migranti sbarcati a fine maggio nell’isola di Lampedusa.

A far luce sulla presenza della variante nella nostra Isola, il laboratorio di riferimento regionale del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo in sinergia con lo screening disposto ed effettuato dal Dipartimento di Diagnostica dell’Asp di Palermo.

Intanto sono 168 i contagi da coronavirus riscontrati in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore, su 8.065 test rapidi e 6.355 tamponi molecolari processati; 36 sono stati registrati nella nostra provincia, mentre il numero delle persone attualmente positive si attesta a 6.003 unità. Le vittime sono state 8 e i dimessi guariti 524; complessivamente sono 3.333.520 le somministrazioni del siero anti Covid. I dati riguardanti le ospedalizzazioni indicano 328 ricoverati con sintomi (-15) e 36 in terapia intensiva (con un incremento di 2 unità rispetto a ieri). I nuovi casi di positività al Covid-19 e i decessi in tutta la nazione sono rispettivamente 1.400 e 52.