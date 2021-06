Covid-19, esiguo il numero di nuovi positivi: sono 85 in Sicilia

Di questi, 11 sono stati riscontrati in provincia di Palermo

PALERMO, 21 giugno – È esiguo il numero dei casi di positività al Covid-19 registrato in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore: questi sono stati solo 85, di cui 11 nella nostra provincia. Il bollettino odierno segnala anche 2 vittime e 134 dimessi guariti, mentre le analisi effettuate sono state 2.409 nel caso dei tamponi molecolari e 13.687 come test rapidi.

Mentre il numero delle persone che hanno ricevuto il siero anti Covid si attesta a 3.543.682 unità, gli attuali positivi sono in totale 5.509. Di questi, 262 sono ricoverati in degenza ordinaria (-3) e 25 in terapia intensiva (-1). In tutta la penisola sono stati accertati 495 nuovi contagi da coronavirus e 21 decessi.