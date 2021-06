Coronavirus, 133 nuovi casi in Sicilia. Sette le vittime

Il numero dei dimessi guariti si attesta invece a 426 unità

PALERMO, 22 giugno – Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 133 i casi di positività al coronavirus registrati in Sicilia, di cui 5 in provincia di Palermo e 39 nel Catanese. I contagi sono emersi da 5.675 tamponi molecolari e 7.635 test rapidi.

La situazione epidemiologica nella nostra Isola presenta anche 426 guarigioni e un numero di vittime pari a 7.

Attualmente 5.209 siciliani si trovano a dover fronteggiare il contagio, e di questi 251 sono ricoverati con sintomi (con un calo di 11 unità) e 25 in terapia intensiva; rimane in aumento il numero delle somministrazioni effettuate, e a oggi ne sono state processate 3.578.887. In tutta Italia sono stati riscontrati 835 nuovi contagi nonché 31 vittime.