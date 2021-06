Randagismo, Forza Italia consegna un progetto al Comune per la realizzazione di un rifugio per cani

Mario Caputo: “Un’opportunità importante per il territorio. Ringrazio Alessandro Zingales per il lavoro svolto”

MONREALE, 28 giugno - “Abbiamo consegnato e protocollato questa mattina il progetto definitivo che prevede la realizzazione di un canile presso contrada Cerasa, agro compreso tra i territori di Monreale e il comprensorio jatino, volto ad ospitare 50 randagi e dotato di diversi ambienti e attrezzature utili allo svolgimento di attività veterinarie”.

Lo affermano il deputato regionale di Forza Italia e componente della Commissione Speciale di inchiesta sul fenomeno del Randagismo in Sicilia Mario Caputo e i consiglieri comunali Mimmo Vittorino e Silvio Terzo, dopo la consegna dell’elaborato presso l’ufficio protocollo del palazzo di Città. Si tratta di un’opera ricadente nel territorio di Monreale presso un’area geograficamente strategica, già sequestrata alla mafia e che potrebbe essere a servizio dei comuni di San Giuseppe Jato, San Cipirello, Santa Cristina Gela e Piana degli Albanesi.

“Forza Italia - continuano i forzisti - propone una concreta e definitiva soluzione al fenomeno del randagismo che da sempre e soprattutto negli ultimi giorni, per i fatti noti alla cronaca, sta assumendo un pericolo per l’incolumità personale nonché un dramma sociale e culturale. Auspichiamo che l’amministrazione comunale accolga positivamente la nostra iniziativa, nell’ottica di una collaborazione istituzionale, attivando celermente l’iter amministrativo per l’acquisizione dell’elaborato e l’avvio delle procedure burocratiche per la trasformazione del progetto in definitivo. Peraltro, l’iniziativa era già stata condivisa e concertata con l’amministrazione comunale e, successivamente ai controlli, il sito è risultato essere idoneo dal punto di vista urbanistico e sanitario, ottenendo tra l’altro parere favorevole dal presidente della Confederazione regionale associazioni animaliste, Salvatore Libero Barone, anch’egli presente ad uno dei sopralluoghi avvenuti lo scorso novembre.

Ringraziamo - chiosano gli azzurri - i tecnici dello studio ‘Officine Tecniche AZ’ che hanno accolto il nostro invito e che con grande impegno hanno redatto questo importante elaborato progettuale che garantirà un servizio inedito e tanto atteso dalla città di Monreale che, oltre ad essere la risoluzione di un fenomeno importante, è un grande gesto di civiltà e di tutela e rispetto nei confronti degli animali. Nei prossimo giorni saranno illustrati i particolari del progetto e le rispettive misure regionali dalle quali attingere le risorse finanziarie nell’ambito di un incontro al quale parteciperanno gli autori del progetto, i rappresentanti politici di Forza Italia, il consulente della commissione randagismo e le associazioni animaliste locali”.