Covid-19, sono 142 i nuovi contagi in Sicilia. Revocate le ultime zone rosse

Da oggi tutta la regione è ufficialmente bianca

PALERMO, 30 giugno – Il presidente della Regione Nello Musumeci ha disposto la revoca delle ultime due zone rosse presenti in Sicilia: si tratta di Valguarnera Caropepe, in provincia di Enna, e di Santa Caterina Villarmosa, nel Nisseno.

Tutta l’Isola è dunque, da oggi, zona bianca. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati riscontrati 142 nuovi contagi da coronavirus, ma a fronte di più analisi effettuate (5.063 tamponi molecolari e 10.318 test rapidi).

Di questi, 13 sono stati registrati in provincia di Palermo. Dai dati riguardanti la situazione epidemiologica emergono anche 3 nuove vittime e 335 guarigioni, oltre a 3.867.075 vaccinazioni complessive. Delle 4.031 persone attualmente positive al Covid-19, 175 sono ricoverate in degenza ordinaria (-11) e 20 in terapia intensiva (con un calo di 4 unità rispetto a ieri). In tutta la penisola sono stati accertati 776 nuovi casi e 24 decessi.