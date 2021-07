''Cu addisia e cu schifia''

L’altruismo, spesso, può rendere migliore la vita di qualcun altro

MONREALE, 12 luglio – Diciamocelo chiaramente: affrontare, nel 2021, tematiche come quelle dell’abbandono di rifiuti ingombranti, appare oggi anacronistico e dovrebbe - anche qui l’uso del condizionale è superfluo - essere tuttavia argomento superato.

Ma questa volta no. Non vogliamo soffermarci sulla cronaca. Che l’abbandono dei rifiuti ingombranti sia un atto privo di senso civico e di logica, è noto anche ai sassi. Specie se il Comune istituisce un numero telefonico da contattare - 393 8935264, è bene ricordarlo - per l’opportuno ritiro.

Tuttavia, quel materasso a due piazze giacente sulla zona alta di Pezzingoli in prossimità del ponte, ancora in ottime condizioni (è possibile apprezzarlo attraverso la foto in copertina), avrebbe senz’altro potuto donare un sorriso ad una famiglia meno abbiente che, proprio in questo momento, possibilmente in forte difficoltà economica, è obbligata a distendere le proprie membra su quel talamo precario, perché troppo oneroso per poterlo sostituire.

Cari lettori, possa figurare in voi eterno altruismo e se potete non buttate. Anzi, donate!