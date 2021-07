Da Monreale a Roma, in dono alla sindaca Raggi una pigna artigianale

Si tratta di un manufatto dell'artigiano locale Chokri Ezzina. Verrà esposta in Campidoglio

ROMA, 13 luglio – Un pezzo di Monreale tra le mani del sindaco di Roma. E che pezzo. Ieri sera, in occasione di una cena, in dono alla prima cittadina capitolina è stata portata una pigna artigianale proveniente da un laboratorio di ceramiche monrealese.

Si tratta di un manufatto plasmato dalle sapienti ed esperte mani di Chokri Ezzina, artigiano locale le cui produzioni - oltre ad essere largamente conosciute nel nostro territorio – ieri sera, in occasione di una cena nella Capitale, sono arrivate addirittura in dono alla prima cittadina romana Virginia Raggi. La sindaca aveva già avuto modo di conoscere le ''creature'' di Ezzina, acquistando in passato un prodotto in ceramica proprio in un negozio a Roma, dove il nome dell'artigiano monrealese viene esteso grazie al figlio. Venuta curiosamente a conoscenza della provenienza del proprio acquisto, la Raggi ha piacevolmente ricambiato con un invito alla cena tenutasi nella serata di ieri. Con l'occasione dunque è arrivato il dono speciale, una pigna in ceramica ben più elaborata rispetto a quella precedentemente da lei acquistata. Tanta meraviglia e riconoscenza per la sindaca che ha addirittura espresso il proposito di esporre in Campidoglio la ceramica monrealese.