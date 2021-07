Bonifica in via Tre Canali: 21 giorni fa l’intervento e scarti vegetali mai rimossi

Stessa situazione in via Strada Ferrata e in via Baronio Manfredi

MONREALE, 13 luglio - A primo acchito non sembrerebbe, ma vi assicuro che l’intervento è avvenuto: era lo scorso 22 giugno e i volontari di “Basta Crederci”, capitanati da Piero Faraci, al fine di garantire decoro all’arteria in tempi brevi, rinunciavano persino alla pausa pranzo per terminare, nonostante le alte temperature e in piena esposizione solare, le operazioni di diserbamento in via Tre Canali.

A distanza di 21 giorni dall’importante intervento, al di sopra delle banchine, permangono ancora gli scarti vegetali cumulati dai volontari per facilitare i lavori di rimozione agli operatori della ditta Ecolandia. Nelle stesse condizioni risulta essere la vicina via Strada Ferrata che ha visto all’opera i “gilet arancioni” attraverso il medesimo intervento. Più recenti, invece, i lavori di bonifica effettuati in via Baronio Manfredi, arteria liberata dai sacchi indifferenziati, ma su cui insiste ad oggi una notevole quantità di sterpaglie raccolte.