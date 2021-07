Manutenzione alla rete idrica: scavi in via Regione Siciliana e tratto di carreggiata ridotto

L'intervento interessa la porzione di corsia in prossimità del civico 70: rischio antiaderenza degli pneumatici

MONREALE, 15 luglio - Operatori dell'Acquedotto comunale all'opera da ieri mattina: all'altezza del civico 70 di via Regione Siciliana, un tratto della corsia, è attualmente interessato dai lavori di manutenzione alla rete idrica.

Le operazioni hanno obbligato gli operatori ad effettuare uno scavo consistente per facilitare gli interventi di manutenzione presso le condotte, coinvolgendo di fatto l'intera sezione della corsia sinistra (in direzione San Martino delle Scale), circoscritta attraverso l'installazione di recinzione temporanea. La viabilità, invece, è attualmente regolata da apposito impianto semaforico stradale da cantiere che alterna, in salita e discesa, la transitabilità delle vetture. Il tratto interessato, risulta tuttavia preceduto (in direzione Monreale) da scavi minori già reinterrati con materiale di scavo che ha inevitabilmente compromesso, in alcuni punti, la corretta aderenza della sede stradale.