Monreale, centro storico libero dalle auto nel weekend

L’assessore Naimi: “Rivivere la città in piena sicurezza e vivibilità”. Istituito il sevizio navetta al costo di un euro

MONREALE, 30 luglio –Sabato e domenica dalle 18 a mezzanotte piazza Vittorio Emanuele diventerà pedonale.

“L’iniziativa - dichiara l’assessore Paola Naimi - e’ volta a creare aree di svago per i giovani e ad attrarre cittadini, turisti e visitatori a godere in piena sicurezza del prezioso patrimonio monumentale . Al fine di agevolare tutti i cittadini e i visitatori per le stesse serate del sabato e della domenica, dalle ore 20 alle ore 00 e per tutti i fine settimana, sará garantita la navetta delle autolinee Giordano al costo di 1 euro che comprende andata e ritorno, e poter fruire del parcheggio Torres attraversando il centro storico cittadino” . Il percorso sarà il seguente : parcheggio Torres, via Biagio Giordano,Via Francesco Gravina, Via Roma fino a piazzetta Vaglica.