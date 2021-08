''Una voce per Monreale'': Chiara Sabella vince l'11esima edizione

Il primo posto per la categoria Kid va invece alla giovane Alessia Lucchese. LE FOTO

MONREALE, 2 agosto – Sono dunque loro le voci vincitrici dell'edizione numero undici de ''Una voce per Monreale'', concorso canoro presentato da Mario Micalizzi e dedicato al figlio Marcello, prematuramente scomparso.

Tante belle voci e tante belle interpretazioni – di brani più e meno noti ascrivibili al vastissimo compendio di musica italiana e internazionale – quelle sfornate dai concorrenti durante la serata finale della gara tenutasi nell'atrio esterno del Collegio di Maria e non – come negli anni passati – a Piazza Gugliemo II, per questioni purtroppo ancora legate alle necessarie restrizioni dettate dall'emergeza sanitaria da Covid. Nonostante le varie e emozionanti performance dei diversi cantanti, ad accattivarsi il favore della giuria sono state dunque alla fine Alessia Lucchese con la sua personalissima interpretazione piano-voce dell'immortale ''Sally'' di Vasco Rossi, classificatasi pertanto prima davanti ad Aurora Bellonia e Sofia Giotti, e Chiara Sabella che con ''Stand up'' di Cynthia Erivo ha strappato il titolo a Michele Micalizzi e Giusy Salamone.

Alla serata – organizzata e pianificata dalla Sicily Music Academy e dall'Avis, insieme ai due direttori artistici Mario Micalizzi e Davide Cutrona – hanno preso parte il sindaco Alberto Arcidiacono, accompagnato dall'assessore Geppino Pupella. Al primo cittadino è infatti spettato il compito di consegnare nelle mani della cantante vincitrice il premio del primo posto. Sul palco, proprio insieme al sindaco monrealese, è salita poi una rappresentanza del direttivo del Monreale C5. La squadra – storicamente neopromossa al prossimo campionato nazionale di Serie B – è stata presentata nei suoi componenti maggiori e minori, appartenenti all'Under 19, chiamati uno ad uno dal presidente Tony Sabella e dal dirigente Daniele Sciortino. Certamente commovente il momento in cui proprio il presidente del club biancazzurro ha donato a Mario Micalizzi una divisa personalizzata con il nome di Marcello, omaggiando anche il giovane ragazzo scomparso cui la serata da undici edizioni a questa parte è dedicata.

Le foto della gallery sono state realizzate da Giuseppe Giurintano, che ringraziamo