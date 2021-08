Si è spento Lorenzo La Barbera uno dei barbieri storici di Monreale

Il suo esercizio era in via Pietro Novelli. Aveva 77 anni

MONREALE, 7 agosto – Si è spento all’età di 77 anni Lorenzo La Barbera, uno dei barbieri storici di Monreale. Uno di quelli che tutti conoscevano e stimavano per la sua lunga militanza d’esercizio, per le sue qualità umane, ancor prima che professionali.

Lorenzo La Barbera in tanti lo ricordano sempre pronto a tagliare i capelli o a fare la barba, intrattenendo i clienti che si sedevano sulla poltrona del suo salone. La sua attività risale agli anni 50’ quando, da giovanissimo si era accostato a questa antichissima professione, poi, dopo un lungo periodo di apprendistato a Palermo, nel 61 era diventato titolare dell' esercizio in via Pietro Novelli, esercitando per ben 43 anni l'attività di barbiere.

Alla famiglia La Barbera le condiglianza di tuto lo staff di Monreale News.