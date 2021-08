La vaccinazione di prossimità dell’Asp di Palermo oggi ha fatto tappa a Grisì: 69 somministrazioni effettuate

L’hub è stato realizzato all’interno del plesso scolastico Isabella Catalano

MONREALE, 12 agosto – Sono stati 69 i vaccini somministrati oggi a Grisì nell’iniziativa nata dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’Asp di Palermo, che ha permesso l’organizzazione un punto vaccinale nei locali del plesso scolastico Isabella Catalano.

L’iniziativa è stata realizzata dall’Azienda Sanitaria Provinciale, guidata da Daniela Faraoni, insieme a medici ed infermieri dei nuclei di vaccinazione mobili della Difesa che operano nell’ambito dell’operazione EOS, fortemente voluta dal Ministro della Difesa e condotta sotto l’egida del Comando Operativo di Vertice Interforze. “Ringrazio la dottoressa Daniela Faraoni che ci ha consentito di attivare un centro Vaccinale anche a Grisì – sottolinea il sindaco Alberto Arcidiacono – e di potenziare le vaccinazioni nel territorio, venendo incontro alle esigenze dei residenti che hanno potuto usufruire di questo servizio”. L’organizzazione comunale è stata coordinata dall’assessore alla Protezione civile e Polizia municipale del Comune di Monreale Paola Naimi e dall’assessore all’Igiene Urbana Salvatore Grippi che si sono occupati soprattutto degli aspetti logistici, dell’individuazione del sito e del personale e dei volontari impegnati nella giornata vaccinale.

Sono state allestite tre postazioni per l’anamnesi (con altrettanti medici), due per la somministrazione del vaccino (Pfizer) ed altre due per il rilascio della certificazione.