Coronavirus, 1.013 nuovi contagi e 3 vittime in Sicilia

Mentre il tasso di positività scende al 5,4% si registra un aumento dei ricoveri

PALERMO, 14 agosto – Non si fermano i contagi da coronavirus nella nostra regione, che continua ad avere il primato per numero di casi e ricoveri. Nelle ultime ventiquattro ore sono emersi 1.013 nuovi positivi, da 18.614 analisi effettuate.

Il numero delle vittime si attesta a 3 unità e i dimessi guariti sono 453; il tasso di positività nell’Isola è del 5,4%. Questa la situazione negli ospedali: 531 persone sono ricoverate con sintomi (+32) e 65 in rianimazione (+7).

In provincia di Palermo sono 221 i nuovi casi di positività al Covid-19 riscontrati. Seguono il Catanese (dove si registrano 184 contagi in più) e Messina (+128). Attualmente in Sicilia vi sono 139 persone affette dalla malattia ogni 100 mila abitanti. Il bilancio a livello nazionale è di 7.188 nuovi contagi da coronavirus e 34 vittime, con un tasso di positività pari al 2,8%.