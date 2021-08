Vaccinazioni a Monreale, da domani open day alla scuola Morvillo

A renderlo noto il sindaco Arcidiacono mediante il proprio canale social

MONREALE, 16 agosto –Altro giro, altra corsa. Una nuova (e si spera consistente) tornata vaccinale attende il territorio monrealese. A darne notizia lo stesso sindaco Alberto Arcidiacono.

A partire da domani - come si apprende dalla nota social pubblicata dal primo cittadino questa mattina - sarà possibile vaccinarsi in open day all'interno della scuola Morvillo, dalle ore 9.30 alle ore 13. Grazie a una convenzione stipulata con l'Asp, sarà dunque possibile riconcedere alla popolazione monrealese la possibilità di effettuare la propria dose senza dover necessariamente allontanarsi dal proprio territorio di residenza. Come sottolineato dallo stesso Arcidiacono, la vaccinazione sarà dedicata ai soli residenti.