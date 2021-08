Si allontana e non da più notizie: si ricerca un ragazzo 21enne di Pioppo

Si chiama Saverio Correra e stava andando dal veterinario a bordo di un pick-up verde in compagnia di un cucciolo

MONREALE, 18 agosto – E' già stata allertata la comunità cittadina, attraverso i mezzi di comunicazione social. Le ricerche di Saverio Correra (21 anni) di Pioppo sarebbero già partite questo pomeriggio.

Sembrerebbe essersi allontanato da casa per dirigersi dal veterinario, in compagnia del proprio cucciolo e a bordo di un pick-up verde. Il giovane però sembra non esser mai arrivato a destinazione e, dopo alcune ore non avendo più notizie dalle ore 13, è stata la stessa famiglia ad allertare tutta la comunità di Pioppo e Monreale affinché qualche notizia possa finalmente giungere.