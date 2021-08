Un marciapiede a portata di… tutti (adesso)

Ieri l’intervento tempestivo dei volontari dopo la nostra segnalazione

MONREALE, 19 agosto – Il lancio della notizia tuona come il cambio del parziale annunciato, dal radiocronista, durante la trasmissione Tutto il calcio minuto per minuto: ''È Aquino che deve intervenire. L’albero è stato potato in questo istante dai volontari di Basta Crederci''.

Dictum, factum. Dopo 3 ore dalla nostra segnalazione, infatti, le operazioni dei volontari capitanati da Piero Faraci, su disposizioni dell’assessore al ramo (per restare in tema) Geppino Pupella, ripristinavano attraverso interventi di potatura la chioma dell’albero inquisito, a garanzia di una normale fruizione pedonale lungo il marciapiede ostruito oramai, da diversi mesi, dalla sporgenza di rami e foglie.

Al termine dei lavori, già programmati dall’amministrazione per la prima decade di settembre e quindi anticipati, i dipendenti comunali - Enzo Granà e Gianni Scaccio, ndr - hanno provveduto alla rimozione dell’importante quantitativo di scarti vegetali provenienti dalle operazioni di potatura, ripulendo l’area interessata e restituendo un’immagine decorosa della piazza.