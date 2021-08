Covid-19, in Sicilia 1.508 nuovi contagi e 933 guariti

Intanto l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza annuncia nuove restrizioni per i comuni poco virtuosi in fatto di vaccinazioni

PALERMO, 20 agosto – L’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza ha annunciato ai microfoni di SkyTG24 l’avvenuta istituzione di hub vaccinali nei comuni isolani che hanno aderito statisticamente di meno alla campagna vaccinale anti Covid e ha parlato anche di eventuali misure restrittive da applicare in futuro.

In particolare, queste potrebbero interessare tutti i comuni la cui popolazione non ha raggiunto il 60% di dosi di vaccino somministrate.

Provvedimenti senz’altro necessari per una regione che resta fanalino di coda per numero di sieri inoculati e prima per numero di nuovi contagi. Secondo quanto dichiarato da Razza le terapie intensive risultano occupate per il 90% da persone che non hanno ricevuto nemmeno una dose, e i ricoveri che stanno interessando i bambini sono conseguenza di contatti familiari. Nonostante ciò neanche per la prossima settimana si profilerebbe un cambio di colore per la nostra regione.

Anche oggi preoccupa la situazione epidemiologica da Covid-19 in Sicilia: sono stati riscontrati 1.508 nuovi casi di positività, a fronte di 17.543 analisi processate. Il tasso di positività si attesta all’8,6% e le 12 vittime segnalate non sono tutte riconducibili alla giornata odierna. Si registrano anche 933 guarigioni e il numero totale dei positivi è salito a 21.265 unità. I ricoverati sono rispettivamente 663 in degenza ordinaria e 83 in rianimazione, mentre la provincia più colpita è Catania (+411 casi nelle ultime ventiquattro ore). A Palermo sono invece 231 i nuovi positivi; in tutta la penisola si accertano 7.224 nuovi contagi da coronavirus e 49 decessi.