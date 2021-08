Coronavirus, sono 1.350 i nuovi casi in Sicilia

Coronavirus, sono 1.350 i nuovi casi in Sicilia

Oltre 11 mila i tamponi processati, 513 i dimessi guariti

PALERMO, 22 agosto – Sono ancora ben al di sopra delle mille unità i nuovi contagi da Covid-19 nella nostra Isola: nelle ultime ventiquattro ore ne sono stati registrati 1.350, emersi da 11.215 analisi effettuate tra test rapidi e tamponi molecolari.

Il tasso di positività è schizzato al 12% e si riscontra un numero di vittime pari a 6. Oggi il numero dei dimessi guariti ha raggiunto quota 513; gli attuali positivi in Sicilia sono 23.460.

Il virus non risparmia alcuna provincia siciliana ma le più colpite sono Catania (+297), Palermo (dove sono stati registrati 274 nuovi casi) e il Messinese (170 nuovi positivi rispetto a ieri). Nei reparti ordinari e in terapia intensiva si trovano rispettivamente 704 e 84 persone (con un aumento di 37 ricoveri nei primi e di 6 nei secondi). L’intera penisola conta in giornata odierna 5.923 nuovi contagi da coronavirus e 23 decessi: il tasso di positività a livello nazionale si attesta al 3,4%.