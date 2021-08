Coronavirus, 1.491 nuovi contagi in Sicilia. Continuano gli open days per i vaccini

Sarà possibile accedere ai sieri di Pfizer e Moderna, senza prenotazione, fino al 14 settembre

PALERMO, 24 agosto – La Regione continua a promuovere e a incentivare la campagna vaccinale presso tutti gli hub dell’Isola: gli open days per ricevere il vaccino anti Covid sono stati prorogati al 14 settembre e sarà dunque possibile accedere ai sieri di Pfizer e Moderna senza prenotazione.

Un provvedimento prevedibile, dato il ritorno dello spettro della zona gialla in Sicilia e dell’elevata incidenza dei casi riscontrata nell’ultima settimana (oltre 150 contagi ogni 100 mila abitanti).

Non migliora la situazione epidemiologica nella nostra regione: nelle ultime ventiquattro ore sono 1.491 i contagi da Covid-19 registrati, a fronte di 19.927 analisi effettuate. Le vittime e i guariti sono rispettivamente 11 e 679. Gli attuali positivi alla malattia sono 24.947, di cui 740 ricoverati con sintomi e 102 in rianimazione. Il tasso di positività si attesta al 7,4% e oggi è Palermo la provincia più colpita, con 374 casi in più. In tutta la penisola sono stati accertati 6.076 nuovi casi di positività e 60 vittime, insieme a un tasso di positività del 2,3%.