Crema viso rigenerante: a cosa serve, come funziona e come si usa

Le cellule della pelle si rinnovano costantemente. Nel processo di divisione, il posto delle cellule vecchie viene preso da quelle giovani, e meglio funziona questo meccanismo, migliore e più giovane appare la pelle. A partire dai 30 anni, il processo di divisione rallenta, la pelle diventa più flaccida, perdendo la sua elasticità.

Per combattere i cambiamenti legati all'età, gli specialisti hanno sviluppato le creme rigeneranti. Con loro uso regolare, i processi di rigenerazione sono più veloci e la pelle riceve nuovamente tutti i componenti necessari per creare nuove cellule.

Qual è la composizione e le proprietà delle creme rigeneranti?

Tra i componenti attivi, nelle formule rigeneranti, è necessario evidenziare i principali:

- collagene, elastina e peptidi;

- antiossidanti e acidi;

- vitamine ed estratti di erbe.

Per un effetto peeling, ad alcune creme vengono aggiunti acidi AHA.

Come funzionano le creme rigeneranti e di cosa si tratta diventa chiaro già dal nome. Questi cosmetici diventano una fonte di sostanze essenziali per gli strati dell'epitelio. Ma per il funzionamento della pelle, deve sintetizzare autonomamente le sostanze necessarie. Se questa funzione viene completamente spostata sui cosmetici, il corpo diventerà pigro e, senza rifornimento, le condizioni della pelle peggioreranno.

Il vantaggio delle creme rigeneranti Makeup.it è che non solo forniscono gli elementi mancanti, ma innescano anche i naturali processi di sintesi naturale: migliorano il metabolismo, saturano di ossigeno delle cellule e levigano le rughe. Inoltre, riducono il tasso di invecchiamento della pelle, migliorano la capacità della pelle di respirare e assorbire l'ossigeno, hanno un effetto lifting, guariscono i microdanni della pelle, migliorando l'immunità della pelle e saturando le cellule di umidità e vitamine.

Da che età possono essere utilizzati?

È importante ricordare che in giovane età, il meccanismo per il ripristino delle cellule della pelle funziona senza interruzioni. Pertanto, non c'è bisogno di cosmetici rigeneranti, tranne nei casi in cui ci sono evidenti problemi con la pelle.

Le creme rigeneranti sono adatte alle donne di età superiore ai 30 anni, quando la rigenerazione cellulare rallenta e si verifica in un volume incompleto. Il motivo principale - i problemi di equilibrio ormonale.

Di conseguenza, sulla pelle compaiono rughe, pigmentazione e il turgore diminuisce. In questo periodo, per mantenere la bellezza, è importante utilizzare creme rigeneranti in abbinamento a prodotti antietà e antirughe.

Soprattutto la pelle ha bisogno di cure dopo 40 anni. A questa età, la rigenerazione è ridotta al minimo. Per mantenere la pelle in ottime condizioni, è necessario aiutarla.

Come usare correttamente una crema rigenerante?

Per massimizzare l'efficacia di un tale prodotto cosmetico, devono essere seguite diverse raccomandazioni dei cosmetologi: prima di applicare la crema, il viso deve essere pulito; per l'effetto, la crema rigenerante deve essere utilizzata in maniera continuativa; prima del primo utilizzo della nuova composizione, deve essere effettuato un test di reazione allergica.

Controindicazioni per l'uso e precauzioni

Come tutti i prodotti efficaci, le creme rigeneranti hanno una serie di controindicazioni e precauzioni che devono essere seguite. Prima dell'uso è necessario verificare la compatibilità del prodotto con la pelle. Per fare questo, applica un po' di crema sul gomito e aspetta qualche ora. Se non ci sono eruzioni cutanee, arrossamenti, allergie, allora la crema fa al caso tuo.

Leggi la composizione di ogni prodotto. Se vedi un componente che può causarti un'allergia, è controindicato usare una tale crema. Inoltre, i cosmetologi sconsigliano l'uso di formule rigeneranti per le donne di età inferiore ai 25 anni.