Covid-19, 1.097 nuovi contagi e 478 guariti in Sicilia

Intanto si attende l’ufficialità, da parte della Regione, per l’ingresso in zona gialla da lunedì

PALERMO, 26 agosto – Non si arresta l’avanzata dei contagi da coronavirus nella nostra Isola: oggi sono 1.097, a fronte di 17.082 analisi processate tra tamponi molecolari e test rapidi. Il tasso di positività si attesta al 6,4% e i dimessi guariti sono 478, mentre le 15 vittime segnalate sono tutte riferibili ad altri giorni. La provincia più colpita è Palermo, con un numero di nuovi casi pari a 254.

Delle 26.110 persone attualmente positive al Covid-19, 752 sono ricoverate con sintomi e 103 si trovano in rianimazione. Dati per nulla incoraggianti che hanno condotto le misure restrittive al vaglio del governo regionale: da lunedì 30 agosto, infatti, in Sicilia potrebbe essere istituita la zona gialla. In tutta la penisola sono stati invece accertati 7.221 nuovi contagi da coronavirus e 43 decessi, in correlazione a un tasso di positività del 3,3%.