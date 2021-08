Selvaggia Lucarelli: ''Non si può lasciare Palermo senza aver visto Monreale''

Con una foto delle absidi del duomo la nota giornalista punta l’attenzione sulla nostra cittadina

MONREALE, 29 agosto –Dopo la visita a Noto che non poche polemiche aveva suscitato in seguito alle sue dichiarazioni su alcuni disservizi vissuti durante la permanenza nella città del barocco siciliano, Selvaggia Lucarelli è tornata nei giorni scorsi in Sicilia, stavolta in visita tra Palermo e Monreale.

Da quanto pubblicato sui social della sua visita a Monreale, spiccano le foto di alcuni dei luoghi più importanti del nostro centro storico. Muovendosi tra le piazze e i quartieri storici del Pozzillo e della Ciambra, Selvaggia Lucarelli ha visitato le piazze e i monumenti cittadini, apprezzando tra le botteghe, in particolare, l’antico e storico biscottificio Modica.

La giornalista ha puntato la sua attenzione sull’importanza di Monreale come tappa d’obbligo per chiunque visiti Palermo. Pubblicando una foto delle absidi del duomo, infatti, ha affermato come non sia possibile lasciare Palermo senza aver visto Monreale. Sottolineando così il legame della nostra città e del suo patrimonio monumentale con Palermo, nel segno del percorso monumentale arabo-normanno, ha puntato i riflettori sull’importanza di Monreale come meta da visitare assolutamente.

Non sono mancati i suoi scatti fotografici, da prospettive inedite, della visita ai luoghi più particolari della nostra Monreale che sui social hanno avuto una grande diffusione.