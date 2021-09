Via Miceli, percettori del reddito in azione

Via Miceli, percettori del reddito in azione

Questa mattina i volontari di ''Basta crederci'' impegnati nelle operazioni di diserbamento

MONREALE, 1 settembre – ''Grazie ragazzi!'': così ha esordito il primo cittadino attraverso i canali social, un messaggio di gratitudine che di certo dovrebbe - e qui il condizionale è superfluo - accomunare il pensiero dell’opinione pubblica locale.

Perchè, ancora una volta, a togliere le castagne dal fuoco - ci concederete questo eufemismo - sono stati i ''gilet gialli'' (Giovanni Terranova e Antonino Lombardo), coordinati, come sempre, da Ninni Di Salvo, frontman dell’Amministrazione in materia di ''ville e giardini''. I percettori del reddito, come in altre occasioni, sono stati impegnati nelle operazioni di riqualificazione attraverso opere di diserbamento presso la via Miceli rendendola, di fatto, più decorosa agli occhi di residenti e cittadini in generale.