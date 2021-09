Covid-19, stabile la curva dei contagi in Sicilia: sono 1.155

Nessuna nuova vittima. Quasi 21 mila le analisi processate

PALERMO, 1 settembre – Ancora una volta prima in Italia per numero di nuovi contagi, nelle ultime ventiquattro ore la Sicilia ne ha registrato 1.155. Questi sono emersi da 20.959 analisi effettuate tra test rapidi e tamponi molecolari: un rapporto che fa attestare il tasso di positività al 5,5%.

Le 27 vittime segnalate sono riconducibili alle giornate del 28, 29, 30 e 31 agosto, quindi non si riscontra nessun nuovo decesso in data odierna.

Le persone che affrontano attualmente la malattia da coronavirus sono 28.300, di cui 836 ricoverate in degenza ordinaria e 114 in terapia intensiva. La provincia che accerta più casi è quella di Messina (+253), seguita da Catania (+237) e Palermo (+206). L’intera penisola conta oggi 6.503 contagi in più e 69 vittime, mentre il tasso di positività a livello nazionale è del 2,1%.