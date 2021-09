Trasporto scolastico, al via le domande di rimborso per gli studenti delle superiori

Trasporto scolastico, al via le domande di rimborso per gli studenti delle superiori

Sarà possibile presentare domanda entro il 5 ottobre 2021

MONREALE, 3 settembre – La Regione Siciliana, con disposizione dell’assessorato delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica, ha assegnato anche al nostro Comune le somme per il rimborso delle spese dovute al trasporto scolastico, per l’anno 2020, degli studenti delle scuole superiori.

L’iniziativa è volta a garantire la gratuità del trasporto per gli studenti appartenenti a famiglie con un ISEE non superiore a 10.632,94 euro.

Pertanto i genitori degli alunni delle scuole superiori potranno presentare entro e non oltre il 5 ottobre 2021, presso l’Ufficio Pubblica Istruzione sito in via Venero n.117, l’attestazione ISEE non superiore a 10.632,94 euro, in corso di validità, unitamente alle spese sostenute (abbonamenti e/o biglietti) per l’anno scolastico 2020/2021.

Nell’ipotesi di mancata presentazione dei dati richiesti - precisa la nota del Comune- non potrà essere erogato il relativo rimborso. Per informazioni si possono contattare i seguenti numeri telefonici: 091 6564306/313/314.