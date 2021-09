Covid-19, 875 nuovi casi in Sicilia. Presto una giornata di somministrazioni per neo e future mamme

Covid-19, 875 nuovi casi in Sicilia. Presto una giornata di somministrazioni per neo e future mamme

Il 13 settembre il padiglione 20A della Fiera del Mediterraneo sarà adibito all’iniziativa, caldeggiata dal commissario Costa

PALERMO, 7 settembre –Vaccino anti Covid in gravidanza o durante l’allattamento: sì o no? La risposta è affermativa e a dimostrazione di ciò la giornata del 13 settembre, presso il padiglione 20A della Fiera del Mediterraneo, sarà dedicata all’inoculazione del siero a tutte le donne in gravidanza o in fase di allattamento.

Un’iniziativa già da lungo tempo caldeggiata dal commissario provinciale per l’emergenza Covid, Renato Costa, nonché dal Ministero della Salute. L’obbiettivo è di non lasciare spazio a dubbi in merito all’importanza di vaccinarsi anche se si è incinte o si ha partorito da poco.

''I vaccini a Mrna sono sicuri anche per questo particolare target di popolazione. È importante guardare con attenzione ai bisogni specifici di tutti per far sì che possano proteggersi al meglio dall’infezione, e senz’altro le donne in tali condizioni vanno sensibilizzate'' ha detto Costa. Iniziative come questa rappresentano un ulteriore passo in avanti nella campagna vaccinale, mentre la situazione epidemiologica fa registrare 875 nuovi positivi al coronavirus, 29 vittime e 1.250 persone negativizzate.

I tamponi effettuati sono stati in tutto 24.465 e il tasso di positività si attesta al 3,6%. Per quanto riguarda i ricoveri questi sono 850 in regime ordinario e 116 in rianimazione; la nostra provincia conta oggi un incremento di nuovi casi pari a 292 unità. La curva epidemiologica a livello nazionale fa riscontrare 4.720 contagi in più e 71 nuovi decessi; scende invece il tasso di positività, oggi all’1,5%.