Monreale, ecco quanto costeranno le rette mensili per gli asili nido

Sono state rideterminate dalla giunta. Il provvedimento riguarda gli anni educativi 2021/2022 e 2022/2023

MONREALE, 10 settembre – Sono state rideterminate le rette mensili per gli asili nido di Monreale. Nella giornata dell’8 settembre la giunta municipale si è riunita approvando le rette riguardanti gli anni educativi 2021/2022 e 2022/2023. Queste saranno proporzionali alla situazione reddituale dei nuclei familiari.

Secondo quanto si apprende dalla delibera di giunta municipale, le cifre approvate in base all’ISEE, per l’anno educativo 2021/2022 sono le seguenti: per ISEE da 0 a 10.000 euro, la retta mensile sarà pari a 100 euro; da 10.001 a 20.000, il costo sarà di 140 euro.

E ancora: per ISEE da 20.001 a 30.000, la retta sarà di 160 euro mensili, mentre oltre i 30.001 euro di ISEE la cifra sarà pari a 180 euro. Per l’anno 2022/2023, invece, per la prima fascia reddituale sarà previsto un costo di 130 euro; per la seconda, la retta sarà pari a 170 euro. Per ISEE da 20.001 a 30.001, 220 euro. Infine, oltre i 30.001 euro, la somma dovuta sarà di 250 euro.