Dopo l’acquazzone si allaga via Cannizzara a Pezzingoli

Intervento degli addetti ai lavori per far defluire le acque

MONREALE, 11 settembre – Le precipitazioni cadute tra la serata di ieri e la mattinata di oggi hanno lasciato, purtroppo, alcuni strascichi in diverse zone del territorio, particolarmente facili ad andare in difficoltà in caso di acquazzoni.

I più evidenti di questi, probabilmente, si sono verificati in contrada Cannizzara, fuori dal centro abitato, dalle parti di Pezzingoli, dove una strada è stata invasa dalle acque, verosimilmente, per le precarie condizioni dei canali di scolo, che si sono presto riempiti rimandando indietro le grosse quantità d’acqua che arrivavano.

È stato necessario l’intervento degli addetti ai lavori, operai dell’Acquedotto comunale, assieme agli addetti della Protezione Civile di Evergreen e Overland, per cercare di riportare la situazione alla normalità. Sarà necessario, però, un intervento più radicale per poter consentire di scaricare le acque nel fiume e poter dire, quindi, di aver completamente risolto il problema.