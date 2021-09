Covid-19, in calo la curva dei contagi in Sicilia: sono 770

Si attesta a 843 unità il numero dei dimessi guariti. La Regione segnala 25 vittime, tutte da attribuire ad altri giorni

PALERMO, 11 settembre – Risulta in calo il numero di nuovi positivi al coronavirus nella nostra Isola: nelle ultime ventiquattro ore sono stati riscontrati 770 contagi in più, a fronte di 18.441 analisi processate.

Il rapporto tra tamponi effettuati ed esami che hanno dato esito positivo conduce il tasso di positività al 4,2%. La Sicilia mantiene il primato in Italia per numero di nuovi casi, mentre le 25 vittime segnalate sono anche oggi da attribuire ad altri giorni.

Si attesta invece a 843 unità il numero delle persone negativizzate in data odierna; negli ospedali ci sono ancora 801 siciliani ricoverati in degenza ordinaria (con un incremento pari a 8 unità) e 106 in rianimazione (-2). Sono in tutto 26.255 le persone attualmente positive al virus da SARS-CoV-2. Questa la ripartizione provinciale dei contagi registrati in data odierna: Messina ne conta 150, Catania 138 e in provincia di Palermo se ne accertano 114. In tutta Italia emergono 5.193 nuovi contagi da Covid-19, 57 vittime e un tasso di positività dell’1,6%