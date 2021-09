Scuola, al via programma per la digitalizzazione di aule e segreterie

Scuola, al via programma per la digitalizzazione di aule e segreterie

Messe a disposizione delle scuole risorse per 455 milioni che prevedono l’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa

ROMA, 13 settembre – Il ministero dell’Istruzione ha avviato le procedure per la presentazione da parte delle scuole di progetti per la dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione amministrativa delle istituzioni scolastiche.

La scadenza dell’avviso è prevista per il prossimo primo ottobre e la partecipazione consente alle scuole statali di ottenere finanziamenti nell’ambito del Programma operativo nazionale ''Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento'' 2014-2020 sull’asse che promuove il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali. L’azione specifica prende il titolo di ''Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione'' e prevede l’acquisto di monitor digitali interattivi touch screen per la didattica ad uso delle classi nonché di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa.

I finanziamenti saranno erogati alle istituzioni scolastiche statali e ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), appartenenti alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

Per presentare la propria candidatura le istituzioni scolastiche dovranno provvedere alla compilazione di una specifica procedura tramite piattaforma ministeriale appositamente implementata.