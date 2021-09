Animi caldi ad Aquino: mani addosso a un anziano vicino la farmacia di frazione

L'alterco è stato probabilmente generato da motivi personali tra i due coinvolti

MONREALE, 18 settembre – Non se ne conoscono nel dettaglio ancora le motivazioni, ma – stando a quel poco che si è potuto al momento ricostruire – la scintilla sarebbe scattata per questioni di natura personale.

Il fatto è successo oggi pomeriggio nella frazione di Aquino, precisamente quasi all'ingresso della vicina farmacia sita nel vialone principale. Davanti a passanti e curiosi prontamente accorsi ad osservare la scena e ad intervenire nel tentativo di sedare la lite, due individui dunque sono stati coinvolti in un dialogo tutt'altro che pacato, con il più giovane dei due che avrebbe addirittura – stando sempre al video in circolazione e a quel che si riesce a ricostruire – aggredito con parole pesanti e poi addirittura messo le mani addosso al più anziano. L'alterco e la successiva aggressione – come si riesce anche ad udire da un video registrato a ripresa dell'evento – avrebbe ovviamente generato l'indignazione dei presenti.