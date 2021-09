Covid-19, sono 538 i nuovi positivi in Sicilia. Due le vittime

Ci sono ancora 21.036 persone affette dalla malattia. Si attesta a 238 unità il numero dei guariti

PALERMO, 19 settembre – La situazione epidemiologica da Covid-19 nella nostra Isola presenta oggi i seguenti dati: i nuovi positivi sono 538, emersi da 14.076 analisi processate.

Il tasso di positività si attesta al 3,8% e le vittime riscontrate sono due; 238 persone si sono invece negativizzate. Ancora alto il numero degli attuali positivi, che a oggi sono 21.036.



Di questi, 657 sono ricoverati con sintomi e 101 si trovano in rianimazione. La provincia più colpita è Catania, dove si registrano 159 nuovi casi, seguita da Siracusa (+148) e Palermo (+82). Anche oggi la nostra regione è prima per numero di nuovi positivi. L’intera penisola conta 3.838 contagi in più e 26 decessi, mentre il tasso di positività ha toccato quota 1,4%.