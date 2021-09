Dante formato ragazzi: ieri la presentazione della Commedia riscritta da Annamaria Piccione

L'evento si è svolto all'interno dei locali del Circolo Cultura Italia e rientra nelle iniziative culturali di questo settembre. LE FOTO

MONREALE, 20 settembre – Una riscrittura audace, soprattutto se ad essere scomodato è uno dei padri della tradizione letteraria italiana, ma senz'altro a dimensione di... bambino. E' questo lo spirito che ha accompagnato l'opera di Annamaria Piccione, autrice de ''La Divina Commedia, raccontata ai bambini'', ieri presentato al Circolo Cultura Italia.

La manifestazione, che ha visto la presenza – all'interno dei locali del Circolo in piazza Vittorio Emanuele – di un discreto numero di presenti, tra cui molti giovanissimi (primi destinatari dell'opera della Piccione), rientra all'interno del piano di iniziative culturali di questo ''Settembre in festival'', frutto degli sforzi messi in campo tanto dall'amministrazione comunale quanto dalla ProLoco di Monreale. Rilettura senz'altro interessante quella attuata dall'autrice Annamaria Piccione, dalla navigata esperienza nel mondo dell'editoria e con già tante pubblicazioni alle spalle, principalmente perché la sua opera è un armonico misto tra narrazione e immagini. I disegni contenuti all'interno del libro, viatico per i più piccoli nella comprensione del viaggio dentesco, sono stati infatti realizzati da Francesc Rovirà. Ma l'unione tra immagini e testo non è sicuramente l'emento di novità che si discosta dal monumento letterario di Dante. Alle terzine dantesche si sostituiscono invece periodi in prosa, utili ad avvicinare sicuramente ad avvicinare ancor di più il racconto del viaggio ultraterreno del poeta fiorentino alla dimensione fanciullesca.

La presentazione del libro è stata curata da Antonella Vinciguerra. Presenti all'incontro, in rappresentanza dell'amministrazione cumunale, l'assessore Letizia Sardisco e la presidente della ProLoco Amelia Crisantino.