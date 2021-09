Covid in Sicilia, nell'ultima settimana diminuisco ancora i nuovi positivi

Sono però aumentati i nuovi ingressi in terapia intensiva

PALERMO, 20 settembre – Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 4.434, il 29,1% in meno rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrata una diminuzione del 27,3%. E' diminuito anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 4,8% al 3,6%.

Il numero degli attuali positivi è pari a 21.036, 5.154 in meno rispetto alla settimana precedente. Le persone in isolamento domiciliare sono 20.278, 5.020 in meno rispetto alla settimana precedente.

I ricoverati sono 758, di cui 101 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono diminuiti di 134 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono diminuiti di 5 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 50 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 25% in più rispetto ai 40 della settimana precedente).

Il numero dei guariti (265.416) è cresciuto di 9.472 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 90,5% (88,7% domenica scorsa).

Il numero di persone decedute registrato nella settimana è pari a 116 (contro le 132 della settimana precedente). A causa di alcuni riconteggi, il numero provvisorio di persone decedute attribuibili alla settimana appena conclusa è però pari a 74. Complessivamente le persone decedute sono 6693, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,3% (come la settimana scorsa).

I ricoverati complessivamente rappresentano il 3,6% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,5%).