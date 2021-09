Visita a Monreale dei futuri sposi Don Jaime di Borbone e Lady Charlotte Diana Lindesay-Béthune

Ad accoglierli il sindaco Alberto Arcidiacono in Sala Rossa

MONREALE, 21 settembre – Stamattina, presso il Palazzo di Città, il sindaco Alberto Arcidiacono ha ricevuto la coppia di promessi sposi reali Don Jaime di Borbone della Due Sicilie Duca di Noto e Lady Charlotte Diana Lindesay-Béthune che il prossimo 25 settembre celebreranno il loro matrimonio nel Duomo.

Arcidiacono, nel prendere la parola, in Sala Rossa ha dichiarato: “È un lieto ritorno a casa delle loro altezze reali e siamo onorati che il loro matrimonio segni un legame d’affetto tra la Real Casa e la città che sarà nella meritata luce internazionale”.

Il Duca di Noto ha aggiunto: “Vogliamo continuare a rinsaldare il nostro legame con Monreale e con la mia famiglia vogliamo sovvenire quanto più possibile alle necessità di questo territorio dove oltre la nobile storia e l’identità artistico-cultura, c’è la possibilità di lavorare a progetti solidali che ci accomunano e di cui a abbiamo già condiviso col primo cittadino e la giunta”.

Quindi i futuri sposi, accompagnati dal primo cittadino hanno lasciato il Palazzo di Città per proseguire con la visita al laboratorio di ceramica del maestro Nicoló Giuliano che ha mostrato le sue creazioni artistiche e le diverse fasi di lavorazione. In particolare l’artista, che da più di 50 anni opera a Monreale, ha presentato una ceramica ritraente Re Guglielmo II della tradizione artigiana siciliana, quale dono per le nozze.

Lady Charlotte Lindesay-Béthune, concedendo ancora qualche battuta ha dichiarato: “Sono rapita dalla luce della Sicilia e Monreale rappresenta per me un luogo del cuore dove torneremo spesso perché adoriamo l’armonia tra bellezza e paesaggio”. Presente alla visita il comandante della stazione dei Carabinieri di Monreale Antonino La Rocca.