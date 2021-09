Covid-19, continuano a calare i contagi in Sicilia: sono 492

Nonostante la diffusione dei casi stia arretrando la regione detiene ancora il primato nazionale

PALERMO, 21 settembre – Nelle ultime ventiquattro ore sono emersi 492 nuovi casi di positività al coronavirus in Sicilia, su 17.814 analisi effettuate. Il dato risulta in calo rispetto a ieri (quando i nuovi positivi erano 514) ma la nostra Isola detiene ancora il primato nazionale per numero di nuovi contagi giornalieri.

La situazione epidemiologica giornaliera prevede anche 23 vittime (tutte riconducibili ad altri giorni, secondo quanto comunicato dal bollettino regionale), oltre a 1.072 persone negativizzate e a un tasso di positività che si attesta al 2,8%. Degli attuali positivi, a oggi 20.439, 646 sono ricoverati con sintomi e 90 in rianimazione. Esiguo il numero di nuovi contagi in provincia di Palermo (+51) mentre il Catanese ne conta 147. In tutta Italia riscontrati 3.377 contagi in più, 67 decessi (comprensivi di quelli comunicati dalla nostra regione) e un tasso di positività pari all'1%.