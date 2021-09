Coronavirus, 414 nuovi positivi e 1.602 guariti in Sicilia

Continuano a diminuire i ricoveri. Il tasso di positività si attesta al 2,3%

PALERMO, 22 settembre – Sono 414 i nuovi contagi da Covid-19 registrati in Sicilia, su 17.969 analisi effettuate tra test rapidi e tamponi molecolari. Il dato si accompagna a quello riguardante il tasso di positività, oggi pari al 2,3%.

Le 18 vittime comunicate dalla Regione sono tutte riconducibili ad altri giorni: una risale addirittura al giorno di Natale 2020, mentre 1.602 sono i dimessi guariti. La Sicilia è oggi terza in tutta la penisola per numero di nuovi contagi.

Per quanto riguarda i ricoverati, 604 sono quelli in degenza ordinaria (-42) e 92 si trovano nei reparti di terapia intensiva (con un incremento pari a 2 unità). Le province più colpite dell’Isola sono Catania (+113), Siracusa (dove si registrano 90 nuovi casi) e Palermo (che conta 77 nuovi positivi). In tutta Italia sono stati accertati 3.970 casi di positività al coronavirus, 67 decessi e un tasso di positività dell’1,4%.