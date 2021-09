Covid-19, 647 nuovi casi in Sicilia. Boom nel Catanese

La provincia etnea registra oggi quasi la metà dei contagi totali. Guarite 1.449 persone

PALERMO, 23 settembre – Si registra di nuovo un aumento dei casi di positività al coronavirus: nelle ultime ventiquattro ore 647 siciliani sono risultati positivi al tampone, a fronte di 21.480 analisi processate. Le 15 vittime comunicate dalla Regione sono avvenute tutte in date differenti da quella odierna e il tasso di positività è del 3%.

La Sicilia conta a oggi 18.416 persone attualmente positive al Covid-19 e di queste 574 sono ricoverate in degenza ordinaria (-30) e 82 in terapia intensiva (-10); il numero dei dimessi guariti si attesta invece a 1.449 unità. A Catania sono stati riscontrati ben 310 nuovi contagi, mentre in provincia di Palermo solo 12. La nostra Isola continua a detenere il primato per incremento giornaliero di nuove infezioni. La situazione epidemiologica in tutta la nazione presenta 4.061 nuovi casi, 63 vittime e un tasso di positività pari all'1,3%.