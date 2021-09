Covid-19, 422 nuovi positivi e 683 guariti in Sicilia

Il tasso di positività si attesta al 3,9%. Poco più di 17 mila gli attuali positivi

PALERMO, 26 settembre – La situazione epidemiologica nella nostra Isola, aggiornata a oggi, presenta 422 nuove infezioni emerse da 10.771 analisi effettuate tra test rapidi e tamponi molecolari. La Sicilia torna a registrare il numero maggiore di casi di tutta la penisola, mentre il tasso di positività è del 3,9%; si attesta invece a 683 unità il numero dei dimessi guariti.

Le persone attualmente affette dalla malattia sono 17.003, di cui 534 ricoverate in degenza ordinaria e 73 in rianimazione. Catania risulta in testa per numero di nuovi contagi a livello provinciale (+140) mentre nella nostra provincia ne sono stati riscontrati 68; il bollettino regionale segnala inoltre un numero di vittime pari a 3. In tutta la nazione sono stati accertati 3.099 nuovi casi di positività al coronavirus e 44 vittime, insieme a un tasso di positività dell'1,1%.