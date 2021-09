Sabato prossimo in cattedrale l’ultimo saluto a Filippo Sciortino

La funzione si terrà alle ore 18

MONREALE, 30 settembre – Sabato prossimo, 2 ottobre, alle ore 18, in cattedrale si terrà una messa di commemorazione di Filippo Sciortino, il 55enne, arredatore e scenografo di diversi programmi televisivi, scomparso a Roma il 23 settembre scorso.

La cerimonia sarà officiata da don Nicola Gaglio, arciprete della cattedrale, che ha accolto la richiesta di parenti e amici per tributare l’ultimo saluto a Filippo.

La notizia della scomparsa dello scenografo monrealese ha particolarmente turbato la comunità locale, poiché, oltre ad appartenere ad una famiglia noto nota nella cittadina, era un uomo che intratteneva rapporti di grande cordialità con tantissima gente. A portarselo via un malore improvviso che no gli ha dato scampo.