Covid, 500 nuovi positivi, in calo i ricoveri

PALERMO, 30 settembre – Il dato dei ricoveri oggi per Coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un decremento complessivo di 27 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

In terapia intensiva sono in cura 63 persone (2 in meno rispetto a ieri). Il dato dei guariti è pari a 1.647 persone. 7 i decessi, che però si riferiscono ai giorni scorsi. I nuovi soggetti positivi rilevati sono 500. I tamponi molecolari processati sono stati 10.440. I tamponi rapidi sono stati 10.040.

La Regione Siciliana comunica che in seguito in data odierna ha ricevuto dal laboratorio principale dell'Asp di Palermo la trasmissione dei risultati dei tamponi per la ricerca di RNA SARS-CoV-2 riferiti all'anno 2020. Pertanto il dato cumulativo dei casi comunicato in data odierna include 296 positività dell'anno 2020 riferite a soggetti già guariti. Ugualmente il dato cumulativo dei tamponi molecolari comunicati in data odierna include 3.634 tamponi relativi all'anno 2020.

Questo il report dei nuovi positivi nelle province: 35 Agrigento, 9 Caltanissetta, 252 Catania, 12 Enna, 1 Messina, 355 Palermo, 25 Ragusa, 56 Siracusa, 51 Trapani. Le dosi di vaccino complessivamente inoculate sono 6.338.187.