Riqualificazione del centro ''Maria Santissima Immacolata'' di Poggio San Francesco, il Comune approva il progetto esecutivo

C’è già il via libera sia sotto l’aspetto tecnico, che amministrativo

MONREALE, 1 ottobre – Un passo avanti significativo sotto l’aspetto burocratico, ma anche sostanziale, verso la riqualificazione del centro spirituale “Maria Santissima Immacolata” di Poggio San Francesco. Il Comune, infatti, approva in linea amministrativa il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il provvedimento, che reca la firma del dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune, Maurizio Busacca e che non comporta alcun onere per il Comune, è stato emesso dopo che il responsabile unico del procedimento, Vittoriano Gebbia aveva espresso parere favorevole (in linea tecnica) al progetto in questione, redatto dagli architetti Roberto Pupella e Alessandro Scarpulla.

Il centro spirituale di Poggio San Francesco, che, oltre ad essere luogo di numerosi appuntamenti religiosi, è anche sede in cui si celebrano diversi congressi ed è guidato da don Ferdinando Toia, per i suoi lavori di manutenzione beneficia di un finanziamento della Regione, erogato dalla giunta Musumeci nello scorso mese di luglio, di oltre 595 mila euro (di cui 451.438 per lavori e 144.545 per somme a disposizione dell’Amministrazione).