Coronavirus, in Sicilia netto calo dei nuovi contagi: sono 183

PALERMO, 4 ottobre – Risultano oggi in sensibile diminuzione i nuovi contagi da coronavirus nella nostra regione: ne sono stati infatti riscontrati 183, a fronte di 11.738 analisi processate tra test rapidi e tamponi molecolari. Il tasso di positività si attesta all'1,6% e le persone attualmente positive al Covid-19 in Sicilia sono 13.617.

Delle 6 vittime segnalate dal bollettino regionale, solo 2 sono riconducibili alla giornata odierna. Si attesta invece a 399 unità il numero dei dimessi guariti, mentre 436 e 50 sono i ricoverati rispettivamente in degenza ordinaria e in rianimazione. Solo 19 i nuovi positivi nella nostra provincia, contro gli 84 nel Catanese e i 27 a Siracusa. In tutta Italia sono stati registrati 1.612 nuovi casi, 37 decessi e un tasso di positività pari all'1,3%.