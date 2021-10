Coronavirus, 321 nuovi positivi e 560 guariti in Sicilia

In calo i ricoverati, al 2% il tasso di positività

PALERMO, 5 ottobre – Di nuovo in aumento i contagi da Covid-19 in Sicilia: nelle ultime ventiquattro ore sono stati segnalati 321 positivi in più (a fronte di 16.368 analisi processate) e un numero di vittime che si attesta a 10 unità. Queste ultime, secondo quanto comunicato dal bollettino regionale giornaliero, sono da riferirsi a date differenti da quella odierna.

Il tasso di positività è pari al 2% e i dimessi guariti sono 560. Nelle degenze ordinarie e in rianimazione si trovano, rispettivamente, 409 (-27) e 49 (-1) siciliani. La curva dei contagi risulta in calo del 20% negli ultimi sette giorni, mentre oggi è Catania la provincia più colpita (+115 nuovi casi); si attesta a 42 unità, invece, il numero dei nuovi contagi riscontrati nel Palermitano. A livello nazionale sono stati accertati 2.466 nuovi contagi da coronavirus, 50 vittime e un tasso di positività dello 0,8%.