Covid-19, 353 nuovi casi e nessuna nuova vittima in Sicilia

La Regione segnala 469 nuovi positivi ma 116 di questi sono riferibili ad altri giorni. Anche le 3 vittime presenti nel bollettino ufficiale non sono riconducibili a oggi

PALERMO, 8 ottobre – Sono 353 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore nell'Isola, emersi da 14.977 analisi effettuate. Il bollettino ufficiale segnala 469 nuovi contagi, ma 116 di questi, secondo quanto confermato dalla Regione, sono riconducibili ad altri giorni. Anche le 3 vittime presenti nel resoconto giornaliero fanno tutte capo a giornate differenti da quella odierna.

I dimessi guariti sono 1.048 e in provincia di Palermo ci sono 42 positivi in più. Questa la situazione negli ospedali: 365 persone sono ricoverate in degenza ordinaria e 40 in terapia intensiva; in tutta Italia sono stati registrati 3.023 contagi da coronavirus e 30 vittime, insieme a un tasso di positività pari all'1,1%.