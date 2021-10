''Attenzione amici, ci lasciate la macchina''. E intanto qualcuno ci lascia la ruota

L’appello, lanciato attraverso WhatsApp, per allertare i cittadini sulle condizioni dello scavo effettuato in via Regione Siciliana

MONREALE, 10 ottobre – Ha già raggiunto diversi utenti la segnalazione più volte inoltrata mediante l’applicazione WhatsApp, con a corredo un gruppo di fotografie che testimoniano la criticità degli scavi – alcuni già rappezzati, ndr – che insistono ormai da circa due mesi lungo la pavimentazione stradale di via Regione Siciliana: qualcuno intanto dovrà cambiare la gomma.

Le cavità rettilinee, sono state, per diverse settimane, oggetto di manutenzione e quest’ultima, in prossimità del civico 103/A e, rispetto alle altre, risulta non essere stata ancor oggi riempita. Le avverse piogge registrate in questi giorni, avrebbero, frattanto, scarnato lo scavo di circa 20 centimetri, pressoché l’altezza verticale che va dalla piante del piede – com’è possibile apprezzare dalla foto in copertina – fino ad oltre il malleolo del soggetto in questione immortalato: “Attenzione cittadini – si legge nel messaggio –, perché in via Regione Siciliana ci lasciate la macchina”.

In effetti, la striscia di pavimentazione interessata dallo scavo, risulta essere decentrata verso la banchina stradale rispetto all’asse mediano della corsia e quindi, nelle ore notturne, in assenza del pubblico impianto di illuminazione, potrebbe recare parecchi disagi ai conducenti che la percorrono, in quanto, scendendo, in direzione Monreale, il rischio, da un lato, è quello di rigare gli sportelli delle vetture e dall’altro, invece, quello di fare uno schianto frontale dovendo inevitabilmente invadere la corsia opposta. Tuttavia, ieri pomeriggio intorno alle 18, un malcapitato, è stato costretto a cambiare lo pneumatico destro anteriore della propria vettura, possibilmente compromesso perché incappato presso il binario dello scavo.